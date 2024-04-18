Развлекательное шоу «от Имели» (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

“От Имели” - развлекательная передача о единоборствах, где ведущий Игорь “Имеля” Ионов - король эпатажа и первый номер рейтинга полутяжеловесов TOP DOG - делится новостями, проводит викторины с известными гостями и рассказывает о находках недели. Интервью с именитым бойцом об облысении? Тест на зека с немецким боксёром-олимпийцем? Это всё к Имеле. Шоу "От Имели" - неразборчиво о главном.

