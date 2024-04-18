Развлекательное шоу «от Имели» (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.22024, Развлекательное шоу «от Имели». Сезон 1. Серия 8
ТВ-шоу, Спортивный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
“От Имели” - развлекательная передача о единоборствах, где ведущий Игорь “Имеля” Ионов - король эпатажа и первый номер рейтинга полутяжеловесов TOP DOG - делится новостями, проводит викторины с известными гостями и рассказывает о находках недели. Интервью с именитым бойцом об облысении? Тест на зека с немецким боксёром-олимпийцем? Это всё к Имеле. Шоу "От Имели" - неразборчиво о главном.