8.22024, Развлекательное шоу «от Имели» 1 сезон
ТВ-шоу, Спорт18+
Развлекательное шоу «от Имели» (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+17 мин
Развлекательное шоу «от Имели»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+12 мин
Развлекательное шоу «от Имели»
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+23 мин
Развлекательное шоу «от Имели»
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+23 мин
Развлекательное шоу «от Имели»
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Развлекательное шоу «от Имели»
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+26 мин
Развлекательное шоу «от Имели»
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+18 мин
Развлекательное шоу «от Имели»
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+21 мин
Развлекательное шоу «от Имели»
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+20 мин
Развлекательное шоу «от Имели»
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+25 мин
Развлекательное шоу «от Имели»
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+20 мин
Развлекательное шоу «от Имели»
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+21 мин
Развлекательное шоу «от Имели»
�Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
“От Имели” - развлекательная передача о единоборствах, где ведущий Игорь “Имеля” Ионов - король эпатажа и первый номер рейтинга полутяжеловесов TOP DOG - делится новостями, проводит викторины с известными гостями и рассказывает о находках недели. Интервью с имени�тым бойцом об облысении? Тест на зека с немецким боксёром-олимпийцем? Это всё к Имеле. Шоу "От Имели" - неразборчиво о главном.
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