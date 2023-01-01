Развлекательное шоу «от Имели»
Wink
Сериалы
Развлекательное шоу «от Имели»
8.22024, Развлекательное шоу «от Имели» 1 сезон
ТВ-шоу, Спорт18+

Развлекательное шоу «от Имели» (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

“От Имели” - развлекательная передача о единоборствах, где ведущий Игорь “Имеля” Ионов - король эпатажа и первый номер рейтинга полутяжеловесов TOP DOG - делится новостями, проводит викторины с известными гостями и рассказывает о находках недели. Интервью с именитым бойцом об облысении? Тест на зека с немецким боксёром-олимпийцем? Это всё к Имеле. Шоу "От Имели" - неразборчиво о главном.

Все сезоны сериала Развлекательное шоу «от Имели» смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Спорт, ТВ-шоу

Рейтинг