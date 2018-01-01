WinkДетямРазвлечеба3-й сезон29-я серия
Развлечеба (мультсериал, 2018) сезон 3 серия 29 смотреть онлайн бесплатно
Обучающий телепроект для школьников «Развлечeба» состоит из красочных трехминутных анимационных скетчей, в которых любознательный Кот Кубокот путешествует по программе для 1-4 классов, помогая юным зрителям закрепить и понять материал, полученный на уроках.
Сериал Развлечеба 3 сезон 29 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
