Развлечеба (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 69 смотреть онлайн

Развлечеба. Сезон 1. Серия 69
Развлечеба
1-й сезон
69-я серия
8.92018, Развлечеба. Сезон 1. Серия 69
Мультсериалы6+
О сериале

Обучающий телепроект для школьников «Развлечeба» состоит из красочных трехминутных анимационных скетчей, в которых любознательный Кот Кубокот путешествует по программе для 1-4 классов, помогая юным зрителям закрепить и понять материал, полученный на уроках.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг

8.9 КиноПоиск