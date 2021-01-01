Разрушители голливудских легенд. Сезон 5. Серия 8
Wink
Сериалы
Разрушители голливудских легенд
5-й сезон
8-я серия

Разрушители голливудских легенд (сериал, 2021) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

8.42021, Hollywood Weapons: Fact or Fiction?
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Что является научным фактом, а что — голливудской фантазией? В шоу подвергаются испытанию одни из самых захватывающих сцен из фильмов и телепередач. Ведущие используют опыт лучших голливудских мастеров по изготовлению реквизита и оружия и разбирают самые взрывные и знаменитые сцены в истории Голливуда.

Сериал Разрушители голливудских легенд 5 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb