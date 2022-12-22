Разрушители голливудских легенд. Сезон 2
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Разрушители голливудских легенд
2-й сезон

Разрушители голливудских легенд (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

8.42017, Hollywood Weapons: Fact or Fiction? 8 серий
Реалити - шоу18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Что является научным фактом, а что — голливудской фантазией? В шоу подвергаются испытанию одни из самых захватывающих сцен из фильмов и телепередач. Ведущие используют опыт лучших голливудских мастеров по изготовлению реквизита и оружия и разбирают самые взрывные и знаменитые сцены в истории Голливуда.

Страна
США
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb