Разрушители голливудских легенд (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.42017, Hollywood Weapons: Fact or Fiction?
ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Что является научным фактом, а что — голливудской фантазией? В шоу подвергаются испытанию одни из самых захватывающих сцен из фильмов и телепередач. Ведущие используют опыт лучших голливудских мастеров по изготовлению реквизита и оружия и разбирают самые взрывные и знаменитые сцены в истории Голливуда.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb