Разбор Гоблином сериала ГДР (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+91 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 1
- 18+85 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 2
- 18+108 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 3
- 18+116 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 4
- 18+86 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 5
- 18+111 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 6
- 18+96 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 7
- 18+88 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 8
- 18+119 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 9
- 18+88 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 10
- 18+59 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 11
- 18+55 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 12
- 18+53 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 13
- 18+68 мин
Разбор Гоблином сериала ГДР
Сезон 1 Серия 14
О сериале
Дмитрий «Гоблин» Пучков говорит о шпионском детективе «ГДР», вспоминая о своей жизни в Восточной Германии и делясь фактами из истории СССР. Чтобы познакомиться с субъективным взглядом блогера на полюбившийся проект Wink, смотрите, что расскажет Дмитрий Пучков о сериале «ГДР».
Дмитрий Юрьевич Пучков знает о Восточной Германии времен Холодной войны не понаслышке. Поэтому его и заинтересовал шпионский детектив «ГДР», каждую серию которого он решил разобрать в отдельном ролике. Знаменитый блогер и переводчик обсуждает, насколько сериал вышел достоверным, что оказалось плодом воображения авторов и как точно создателям удалось передать антураж и настроение одного из самых напряженных периодов мировой истории.
Взгляните на приключения капитана Александра Нечаева по-новому — включайте разбор Гоблином сериала «ГДР».