Разбор Гоблином сериала ГДР. Сезон 1. Серия 13
Wink
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Разбор Гоблином сериала ГДР
1-й сезон
13-я серия
7.82024, Разбор Гоблином сериала ГДР. Сезон 1. Серия 13
ТВ-шоу18+
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Разбор Гоблином сериала ГДР (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Дмитрий «Гоблин» Пучков говорит о шпионском детективе «ГДР», вспоминая о своей жизни в Восточной Германии и делясь фактами из истории СССР. Чтобы познакомиться с субъективным взглядом блогера на полюбившийся проект Wink, смотрите, что расскажет Дмитрий Пучков о сериале «ГДР».

Дмитрий Юрьевич Пучков знает о Восточной Германии времен Холодной войны не понаслышке. Поэтому его и заинтересовал шпионский детектив «ГДР», каждую серию которого он решил разобрать в отдельном ролике. Знаменитый блогер и переводчик обсуждает, насколько сериал вышел достоверным, что оказалось плодом воображения авторов и как точно создателям удалось передать антураж и настроение одного из самых напряженных периодов мировой истории.

Взгляните на приключения капитана Александра Нечаева по-новому — включайте разбор Гоблином сериала «ГДР».

Жанр
ТВ-шоу
Время
52 мин / 00:52

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