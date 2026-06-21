Райан Гарнер vs Майкл Магнези (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Мечта Райана Гарнера становится реальностью. Непобедимый британец, занимающий третье место в рейтинге второго полулегкого веса WBC, проведет поединок за временный мировой титул в родном Саутгемптоне. Превратить сказку в хоррор для Райана может итальянец Майкл Магнези, который лидирует в том же рейтинге и владеет серебряным поясом организации. Победа в этом поединке позволит одному из бойцов претендовать на полноценный титул чемпиона мира.

