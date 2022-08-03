Расти-механик. Сезон 1. Серия 21
Wink
Детям
Расти-механик
1-й сезон
21-я серия

Расти-механик (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

7.92016, Rusty Rivets
Мультсериалы, Фантастика0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Расти – юный изобретатель и настоящий мастер конструкторского дела, которому под силу создать всe, что угодно – от радиоуправляемого динозавра до реактивного муравья. Вместе с маленьким гением зрители мультсериала окунуться в удивительный мир инженерии и получат множество полезных знаний.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультсериалы
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.2 IMDb