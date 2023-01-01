Расти-механик
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Детям
Расти-механик

Расти-механик (мультсериал, 2016) смотреть онлайн

7.92016, Rusty Rivets 3 сезона
Мультсериалы0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Расти – юный изобретатель и настоящий мастер конструкторского дела, которому под силу создать всe, что угодно – от радиоуправляемого динозавра до реактивного муравья. Вместе с маленьким гением зрители мультсериала окунуться в удивительный мир инженерии и получат множество полезных знаний.

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Рейтинг

5.2 IMDb