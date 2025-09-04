Расследования Мердока. Сезон 17. Серия 7
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Сериалы
Расследования Мердока
17-й сезон
7-я серия
8.02023, Murdoch Mysteries
Драма, Криминал18+
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Расследования Мердока (сериал, 2023) сезон 17 серия 7 смотреть онлайн

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О сериале

Талантливый детектив пользуется уникальными методами, чтобы раскрывать преступления в Торонто конца XIX века. Поклонникам исторических процедуралов с харизматичными главными героями будет интересно смотреть «Расследования Мёрдока», в основу которых легла книжная серия Морин Дженнингс. Смотрите сериал «Расследования Мёрдока» в подписке Amediateka на Wink.

Канада, 1895 год. Детектив Уильям Мёрдок применяет в работе последние достижения криминалистики. Он пытается своими руками воссоздавать изобретения, о которых он читает в новостях (вроде пневмографа и простого детектора лжи), а некоторые аппараты и вовсе придумывает сам. От коллег его отличает не только острый и проницательный ум, но и вера. Мёрдок — католик в преимущественно протестантском окружении. Инспектор Бракенрид, начальник Мёрдока, с подозрением относится к методам детектива, но не может отрицать, что они приносят результаты. В расследованиях Мёрдоку также помогает доктор Джулия Огден, судебный врач, разделяющая его тягу к новым технологиям.

Чтобы увидеть захватывающие расследования, действующими лицами в которых стали известные исторические личности, такие как Конан Дойл, Черчилль и Тесла, смотрите сериал «Расследования Мёрдока» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Расследования Мердока»