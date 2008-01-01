Расследования Мердока (сериал, 2008) сезон 16 серия 3 смотреть онлайн
- 18+40 мин
Расследования Мердока
О сериале
Талантливый детектив пользуется уникальными методами, чтобы раскрывать преступления в Торонто конца XIX века. Поклонникам исторических процедуралов с харизматичными главными героями будет интересно смотреть «Расследования Мердока», в основу которых легла книжная серия Морин Дженнингс.
Канада, 1895 год. Детектив Уильям Мердок применяет в работе последние достижения криминалистики. Он пытается своими руками воссоздавать изобретения, о которых он читает в новостях (вроде пневмографа и простого детектора лжи), а некоторые аппараты и вовсе придумывает сам. От коллег его отличает не только острый и проницательный ум, но и вера. Мердок — католик в преимущественно протестантском окружении. Инспектор Бракенрид, начальник Мердока, с подозрением относится к методам детектива, но не может отрицать, что они приносят результаты. В расследованиях Мердоку также помогает доктор Джулия Огден, судебный врач, разделяющая его тягу к новым технологиям.
Чтобы увидеть захватывающие расследования, действующими лицами в которых стали известные исторические личности, такие как Конан Дойл, Черчилль и Тесла, смотрите сериал «Расследования Мердока» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаКанада, Великобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
- ХКРежиссёр
Харви
Кросслэнд
- ЭЛРежиссёр
Элинор
Линдо
- ККРежиссёр
Кэл
Кунс
- ПМРежиссёр
Питер
Митчелл
- ЛЛРежиссёр
Лори
Линд
- ТКАктёр
Томас
Крэйг
- ШБАктриса
Шанис
Бэнтон
- ДХАктёр
Джонни
Харрис
- ЯБАктёр
Янник
Биссон
- ДМАктёр
Дэниэл
Маслани
- КМАктриса
Клер
МакКоннелл
- ДРАктриса
Джорджина
Рейли
- АХАктриса
Арвен
Хампрейс
- ХДАктриса
Хелен
Джой
- ЛМАктёр
Лаклан
Мёрдок
- АЗСценарист
Александра
Зароуни
- ККСценарист
Кэл
Кунс
- МРСценарист
Мишель
Риччи
- БКСценарист
Боб
Карни
- КДПродюсер
Кристина
Дженнингс
- ПАПродюсер
Пол
Аиткен
- ПМПродюсер
Питер
Митчелл
- СГПродюсер
Скотт
Гарви
- СКХудожница
Сандра
Кибартас
- АСХудожник
Армандо
Сгригнуоли
- БШХудожник
Боб
Шер
- ТДМонтажёр
Том
Джоэрин
- ДКМонтажёр
Дон
Кэссиди
- РККомпозитор
Роберт
Карли