Расследования Мердока (сериал, 2008) сезон 16 серия 16 смотреть онлайн

Расследования Мердока. Сезон 16. Серия 16
Расследования Мердока
16-й сезон
16-я серия
2008, Murdoch Mysteries
Драма, Криминал18+
Талантливый детектив пользуется уникальными методами, чтобы раскрывать преступления в Торонто конца XIX века. Поклонникам исторических процедуралов с харизматичными главными героями будет интересно смотреть «Расследования Мердока», в основу которых легла книжная серия Морин Дженнингс.

Канада, 1895 год. Детектив Уильям Мердок применяет в работе последние достижения криминалистики. Он пытается своими руками воссоздавать изобретения, о которых он читает в новостях (вроде пневмографа и простого детектора лжи), а некоторые аппараты и вовсе придумывает сам. От коллег его отличает не только острый и проницательный ум, но и вера. Мердок — католик в преимущественно протестантском окружении. Инспектор Бракенрид, начальник Мердока, с подозрением относится к методам детектива, но не может отрицать, что они приносят результаты. В расследованиях Мердоку также помогает доктор Джулия Огден, судебный врач, разделяющая его тягу к новым технологиям.

Чтобы увидеть захватывающие расследования, действующими лицами в которых стали известные исторические личности, такие как Конан Дойл, Черчилль и Тесла, смотрите сериал «Расследования Мердока» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Канада, Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
42 мин / 00:42

