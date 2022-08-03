Расследования Фрэнки Дрейк (сериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сериал расскажет о Фрэнки Дрейк - первой в городе женщине, ставшей частным детективом, действующей в канадском городе Торонто в 20-е годы прошлого века. Фрэнки, обладая всеми качествами, присущими хорошему детективу, вместе со своей помощницей Труди берeтся за расследование самых сложных и запутанных дел - даже таких, где, казалось бы, нет никаких улик.

