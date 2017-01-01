Расследования Фрэнки Дрейк. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Расследования Фрэнки Дрейк
1-й сезон
2-я серия

Расследования Фрэнки Дрейк (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.02017, Frankie Drake Mysteries
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал расскажет о Фрэнки Дрейк - первой в городе женщине, ставшей частным детективом, действующей в канадском городе Торонто в 20-е годы прошлого века. Фрэнки, обладая всеми качествами, присущими хорошему детективу, вместе со своей помощницей Труди берeтся за расследование самых сложных и запутанных дел - даже таких, где, казалось бы, нет никаких улик.

Сериал Расследования Фрэнки Дрейк 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Расследования Фрэнки Дрейк»