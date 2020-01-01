Серия 5
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Расследования авиакатастроф
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Серия 5

Расследования авиакатастроф (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

8.62020, Air Crash Investigation
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Канадский документальный телевизионный сериал исследует обстоятельства самых резонансных и загадочных авиационных катастроф в истории. С помощью экспертов, свидетельских показаний и компьютерной реконструкции авторы программы объясняют, что привело к трагедии в каждом конкретном случае.

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Рейтинг

8.7 КиноПоиск
7.0 IMDb