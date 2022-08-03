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Расследования авиакатастроф (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
8.62020, Air Crash Investigation 10 серий
Документальный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Когда происходят авиакатастрофы, в дело тут же вступают эксперты. Посмотрите, как они проводят свои расследования на месте крушения, буквально просеивая обугленные обломки, чтобы найти причину катастрофы и избежать ее повторения
СтранаКанада
ЖанрДокументальный
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
7.0 IMDb