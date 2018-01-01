Раскраска (мультсериал, 2018) сезон 8 серия 10 смотреть онлайн
8.12018, Раскраска. Сезон 8. Серия 10
Мультсериалы6+
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Сюжет
Зеленый динозeвл Ам Ням из популярной интерактивной головоломки Cut the Rope стал персонажем развивающего мультсериала-раскраски. Наблюдая за приключениями Ам Няма, дети не только радуются красочным историям, но и запоминают новые цвета и их названия.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
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