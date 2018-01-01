Раскраска. Сезон 8. Серия 10
Wink
Детям
Раскраска
8-й сезон
10-я серия

Раскраска (мультсериал, 2018) сезон 8 серия 10 смотреть онлайн

8.12018, Раскраска. Сезон 8. Серия 10
Мультсериалы6+

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Сюжет

Зеленый динозeвл Ам Ням из популярной интерактивной головоломки Cut the Rope стал персонажем развивающего мультсериала-раскраски. Наблюдая за приключениями Ам Няма, дети не только радуются красочным историям, но и запоминают новые цвета и их названия.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск