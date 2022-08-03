WinkДетямРаскраска12-й сезон5-я серия
Раскраска (мультсериал, 2020) сезон 12 серия 5 смотреть онлайн
8.32020, Раскраска. Сезон 12. Серия 5
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сезоны и серии
- 0+4 мин
Раскраска
Сезон 12 Серия 1
- 0+4 мин
Раскраска
Сезон 12 Серия 2
- 0+5 мин
Раскраска
Сезон 12 Серия 3
- 0+5 мин
Раскраска
Сезон 12 Серия 4
- 0+5 мин
Раскраска
Сезон 12 Серия 5
- 0+4 мин
Раскраска
Сезон 12 Серия 6
- 0+4 мин
Раскраска
Сезон 12 Серия 7
- 0+4 мин
Раскраска
Сезон 12 Серия 8
- 0+4 мин
Раскраска
Сезон 12 Серия 9
- 0+5 мин
Раскраска
Сезон 12 Серия 10
О сериале
Зеленый динозeвл Ам Ням из популярной интерактивной головоломки Cut the Rope стал персонажем развивающего мультсериала-раскраски. Наблюдая за приключениями Ам Няма, дети не только радуются красочным историям, но и запоминают новые цвета и их названия.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время4 мин / 00:04
Рейтинг
7.6 КиноПоиск