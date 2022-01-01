Рашн Фэшн (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Модное шоу, миссия которого познакомить зрителей с миром отечественного фэшн-дизайна. Идея программы родилась после ухода иностранных брендов с русского рынка. Ведущие Глеб Мамонов и Мару Ору стараются ответить на вопрос, что же теперь носить, открывая россиянам локальные бренды. А помогают Глебу и Мару приглашенные звезды, которые ходят по магазинам вместе с ведущими и примеряют одежду отечественных марок. Так, в первом выпуске гостями программы стали популярная блогерка Tatarka FM и шоумен Вячеслав Макаров, которые оценили качество русских кожаных курток и джинсов.



