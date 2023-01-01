Рашн Фэшн (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Модное шоу, миссия которого познакомить зрителей с миром отечественного фэшн-дизайна. Идея программы родилась после ухода иностранных брендов с русского рынка. Ведущие шоу – популярные блогеры Глеб Мамонов и Мару Ору исследуют отечественную индустрию моды и производства местных дизайнеров, чтобы собрать одежду на все случаи жизни: от рабочих будней и повседневных образов до походов в спорт-клуб и светских раутов. А помогают Глебу и Мару приглашенные звезды, которые ходят по магазинам вместе с ведущими и примеряют одежду отечественных марок.



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