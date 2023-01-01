Рашн Фэшн
Wink
Сериалы
Рашн Фэшн
7.32022, Рашн Фэшн 1 сезон
ТВ-шоу6+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Рашн Фэшн (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Модное шоу, миссия которого познакомить зрителей с миром отечественного фэшн-дизайна. Идея программы родилась после ухода иностранных брендов с русского рынка. Ведущие шоу – популярные блогеры Глеб Мамонов и Мару Ору исследуют отечественную индустрию моды и производства местных дизайнеров, чтобы собрать одежду на все случаи жизни: от рабочих будней и повседневных образов до походов в спорт-клуб и светских раутов. А помогают Глебу и Мару приглашенные звезды, которые ходят по магазинам вместе с ведущими и примеряют одежду отечественных марок.

Все сезоны сериала Рашн Фэшн смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг