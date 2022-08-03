Рами (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Тяжело ли быть миллениалом-мусульманином? Ответ на этот вопрос пытается найти восходящая звезда комедийного жанра Рами Юссеф. Его новое шоу — честный и весeлый рассказ об отношениях с религией в современном мире, о самопознании и стремлении всегда оставаться самим собой.

