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Рами (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Ramy 2 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Тяжело ли быть миллениалом-мусульманином? Ответ на этот вопрос пытается найти восходящая звезда комедийного жанра Рами Юссеф. Его новое шоу — честный и весeлый рассказ об отношениях с религией в современном мире, о самопознании и стремлении всегда оставаться самим собой.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рами»

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