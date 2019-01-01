Рами. Сезон 1. Серия 3
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Рами (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2019, Ramy
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Тяжело ли быть миллениалом-мусульманином? Ответ на этот вопрос пытается найти восходящая звезда комедийного жанра Рами Юссеф. Его новое шоу — честный и весeлый рассказ об отношениях с религией в современном мире, о самопознании и стремлении всегда оставаться самим собой.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рами»

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