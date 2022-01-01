Гришанович vs Аветисян
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Rage Arena 9
1-й сезон
Гришанович vs Аветисян

Rage Arena 9 (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

7.92022, Гришанович vs Аветисян
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Два непобеждённых бойца - Влад «Киборг» Ревуцкий и Никита «Академик» Шостак определили первого чемпиона в весовой категории до 86 кг за всю историю существования RAGE!

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