Rage Arena 11 (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Самый жесткий кикбоксинг в России возвращается! Смотрите RAGE Arena 11 на Wink! В главном бою вечера беспощадный Хаваж Олигов покажет, за что его прозвали Нокаутером. В RAGE Arena ему нет равных, он идет без поражений и получает долгожданный титульный поединок. Против него выйдет еще один непобежденный панчер, Ибрагим Абдулмеджидов. Это будет бой за первый титул в истории организации в категории до 60 кг, и кажется, что кто-то из претендентов красиво упадет!



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