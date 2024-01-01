Абдулмеджидов vs Олигов
Wink
Сериалы
Rage Arena 11
1-й сезон
Абдулмеджидов vs Олигов

Rage Arena 11 (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

7.42024, Абдулмеджидов vs Олигов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Самый жесткий кикбоксинг в России возвращается! Смотрите RAGE Arena 11 на Wink! В главном бою вечера беспощадный Хаваж Олигов покажет, за что его прозвали Нокаутером. В RAGE Arena ему нет равных, он идет без поражений и получает долгожданный титульный поединок. Против него выйдет еще один непобежденный панчер, Ибрагим Абдулмеджидов. Это будет бой за первый титул в истории организации в категории до 60 кг, и кажется, что кто-то из претендентов красиво упадет!

Сериал Абдулмеджидов vs Олигов 1 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Спорт
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг