Барановский vs Молчанов
Wink
Сериалы
Rage Arena 10
1-й сезон
Барановский vs Молчанов

Rage Arena 10 (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.52023, Барановский vs Молчанов
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После выступления в профессиональном боксе, Владислав "Орловский Бриллиант" Туйнов вернулся в ринг Rage Arena! Одному из ведущих бойцов организации противостоял не менее опытный и мощный атлет из Беларуси Сергей "Warrior" Чернецкий.

Жанр
Спортивный
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг