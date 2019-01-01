Радость жизни (сериал, 2019) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Смертельно больной мужчина перерождается в тело младенца в Древнем Китае и оказывается в центре придворных интриг и заговоров. Китайская дорама «Радость жизни» — причудливая смесь из исторической драмы, фантастики и фэнтези по знаменитому роману Мао Ни.



В прошлой жизни Фань Сянь был нашим современником и страдал от неизлечимой болезни. Но однажды он проснулся и обнаружил, что перенесся в XVII век. Теперь его разум попал в тело младенца, внебрачного сына министра финансов и изобретательницы, которого воспитывает бабушка. Фань Сянь помнит о своем прошлом в XXI веке, и эти знания оказываются весьма кстати в его дальнейшем обучении боевым искусствам и ядам. Однажды ему приходит приглашение в столицу — туда его зовет собственный отец. Прекрасно понимая, что там его ждет смертельная опасность, Фань Сянь отправляется в путь, надеясь выяснить тайну своего происхождения.



Какие испытания ждут юношу из Древнего Китая с воспоминаниями человека XXI века, вы узнаете, когда будете смотреть «Радость жизни». Дорама с руской озвучкой доступна к просмотру в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

