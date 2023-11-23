Работай позже, веселись сейчас. Сезон 2. Серия 5
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Сериалы
Работай позже, веселись сейчас
2-й сезон
5-я серия
9.02021, Работай позже, веселись сейчас. Сезон 2. Серия 5
Драма18+
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Работай позже, веселись сейчас (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Сюжет дорамы «Работай позже, пей сейчас» разворачивается вокруг четырёх друзей, которые очень любят собираться вместе и пьянствовать. Сценаристка, инструктор по йоге, блогер и единственный мужчина — режиссёр переживают не самые лучшие времена в своей жизни. Им придётся столкнуться со взлетами и падениями в карьере и даже личной жизни. Найдут ли они своё счастье, узнаем, посмотрев дораму.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
34 мин / 00:34

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