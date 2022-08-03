Работа со сложными клиентами. Серия 7
Wink
Детям
Работа со сложными клиентами
1-й сезон
7-я серия

Работа со сложными клиентами (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2018, Работа со сложными клиентами. Серия 7
Образовательные, Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Автор курса: Евгения Тополова — бизнес-тренер, консультант.
Бизнес-тренер Евгения Тополова расскажет, какие типы сложных клиентов существуют, как их определить и работать с ними. Вы научитесь регулировать конфликты, отвечать на возражения и бороться с манипуляциями. Вы узнаете, каковы плюсы работы со сложными клиентами и как оценивать ее эффективность.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг