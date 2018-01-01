Wink
Детям
Работа со сложными клиентами
1-й сезон

Работа со сложными клиентами (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Работа со сложными клиентами. Сезон 1 13 серий
Образовательные, Образовательные12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Автор курса: Евгения Тополова — бизнес-тренер, консультант.
Бизнес-тренер Евгения Тополова расскажет, какие типы сложных клиентов существуют, как их определить и работать с ними. Вы научитесь регулировать конфликты, отвечать на возражения и бороться с манипуляциями. Вы узнаете, каковы плюсы работы со сложными клиентами и как оценивать ее эффективность.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные

Рейтинг