Пять комнат. Сезон 1. Серия 5
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Пять комнат (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.82019, Five Bedrooms
Драма18+

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О сериале

Бодрая и трогательная австралийская комедия в духе «Друзей». Пятеро героев, оказавшихся за одним столиком на свадьбе, находят неожиданное решение своих проблем. Чтобы наконец сорваться с насиженного места, им нужно лишь скинуться и купить дом, в котором у каждого будет своя спальня.

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Страна
Австралия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять комнат»