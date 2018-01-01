Пять комнат (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыПять комнат1-й сезон
8.82019, Five Bedrooms 8 серий
Драма18+
О сериале
Бодрая и трогательная австралийская комедия в духе «Друзей». Пятеро героев, оказавшихся за одним столиком на свадьбе, находят неожиданное решение своих проблем. Чтобы наконец сорваться с насиженного места, им нужно лишь скинуться и купить дом, в котором у каждого будет своя спальня.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ПТРежиссёр
Питер
Темплмен
- КСАктриса
Кэт
Стюарт
- СПАктёр
Стивен
Пикок
- ДЮАктриса
Дорис
Юнэйн
- КРАктриса
Кэти
Робертсон
- ДКАктёр
Джон
Карр
- АДАктёр
Алан
Дьюкс
- ХШАктёр
Хью
Шеридан
- КДАктриса
Кейт
Дженкинсон
- КБСценарист
Крис
Бартлетт
- МЛСценарист
Майкл
Лукас
- КБПродюсер
Крис
Бартлетт
- МЛПродюсер
Майкл
Лукас
- ТРПродюсер
Трэйси
Робертсон
- БМХудожник
Бен
Морисон
- ДХМонтажёр
Денис
Харатзис
- ДАМонтажёр
Джейн
Ашер
- ДМКомпозитор
Дэвид
Маккормак
- МЦКомпозитор
Маттео
Цингалес