Пять комнат
Wink
Сериалы
Пять комнат

Пять комнат (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.82019, Five Bedrooms 3 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бодрая и трогательная австралийская комедия в духе «Друзей». Пятеро героев, оказавшихся за одним столиком на свадьбе, находят неожиданное решение своих проблем. Чтобы наконец сорваться с насиженного места, им нужно лишь скинуться и купить дом, в котором у каждого будет своя спальня. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Пять комнат смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять комнат»

Всё