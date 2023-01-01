Пять комнат (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Бодрая и трогательная австралийская комедия в духе «Друзей». Пятеро героев, оказавшихся за одним столиком на свадьбе, находят неожиданное решение своих проблем. Чтобы наконец сорваться с насиженного места, им нужно лишь скинуться и купить дом, в котором у каждого будет своя спальня. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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