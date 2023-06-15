Путешествия на стиле. Сезон 4. Серия 5
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Сериалы
Путешествия на стиле
4-й сезон
5-я серия
8.72014, Travel in Style
Реалити - шоу18+

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Путешествия на стиле (сериал, 2014) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Проект о секретах успеха международной индустрии гостеприимства. Что заставляет богатых путешественников отправляться в самые эксклюзивные места отдыха? Рыбалка, поло, гольф или казино? Независимо от того, находятся ли отели в городе, в сельской местности или на берегу океана, они все обладают особой атмосферой, которая делает их уникальными и почти недосягаемыми.

Страна
США
Жанр
Реалити - шоу
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.8 КиноПоиск