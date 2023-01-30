Документальный сериал "Путь воина" расскажет о величайших воинах в истории. Самураи, викинги, спартанцы заслуженно считаются самыми выдающимися воинами в человеческой истории. Лучшие стратегии, уникальные стили боя и командования на полях сражений позволяло одержать победу там, где все предрекали проигрыш. Смотри документальный сериал «Путь воина» в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.

