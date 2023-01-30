Путь воина. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Путь воина
1-й сезон
6-я серия

Путь воина (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.22018, Warrior's Way
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Документальный сериал "Путь воина" расскажет о величайших воинах в истории. Самураи, викинги, спартанцы заслуженно считаются самыми выдающимися воинами в человеческой истории. Лучшие стратегии, уникальные стили боя и командования на полях сражений позволяло одержать победу там, где все предрекали проигрыш. Смотри документальный сериал «Путь воина» в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.

Страна
Чехия
Жанр
Документальный
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb