WinkСериалыПуть воина1-й сезон4-я серия
Путь воина (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.22018, Warrior's Way
Документальный18+
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О сериале
Документальный сериал "Путь воина" расскажет о величайших воинах в истории. Самураи, викинги, спартанцы заслуженно считаются самыми выдающимися воинами в человеческой истории. Лучшие стратегии, уникальные стили боя и командования на полях сражений позволяло одержать победу там, где все предрекали проигрыш. Смотри документальный сериал «Путь воина» в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.
СтранаЧехия
ЖанрДокументальный
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb