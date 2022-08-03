2021, The Way Down: God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Гвен Шамблин Лара в свое время решила отринуть генетику и метаболизм. Она придумала «христианскую» диету, где в целом можно было есть все, что захочется, но, правда, нужно было регулярно молиться. Позже Гвен основала церковь Remnant Fellowship Church, стала зарабатывать неплохие деньги, однако ее учение многие называли культом, а саму женщину постоянно обвиняли в жажде наживы.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время53 мин / 00:53
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb