Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин. Серия 3
Wink
Сериалы
Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин
1-й сезон
3-я серия
2021, The Way Down: God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Гвен Шамблин Лара в свое время решила отринуть генетику и метаболизм. Она придумала «христианскую» диету, где в целом можно было есть все, что захочется, но, правда, нужно было регулярно молиться. Позже Гвен основала церковь Remnant Fellowship Church, стала зарабатывать неплохие деньги, однако ее учение многие называли культом, а саму женщину постоянно обвиняли в жажде наживы.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb