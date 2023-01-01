2021, The Way Down: God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin 1 сезон
Документальные, Мини-сериалы18+
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Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Гвен Шамблин Лара в свое время решила отринуть генетику и метаболизм. Она придумала «христианскую» диету, где в целом можно было есть все, что захочется, но, правда, нужно было регулярно молиться. Позже Гвен основала церковь Remnant Fellowship Church, стала зарабатывать неплохие деньги, однако ее учение многие называли культом, а саму женщину постоянно обвиняли в жажде наживы.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные, Мини-сериалы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb