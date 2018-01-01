Путь домой. Сезон 1. Серия 8
Путь домой (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.32018, The Journey Home
Мультсериалы, Приключения6+

О сериале

Комар Мик приходит в себя на космической станции, куда его вместе с другими насекомыми доставили для экспериментов. Вскоре он с товарищами по несчастью обнаруживает, что люди давно покинули станцию, оставив совсем немного ресурсов. Мик и его новые друзья отправляются в опасный путь назад на Землю – им предстоит увидеть другие планеты и преодолеть множество препятствий, если они снова хотят оказаться дома.

Страна
Япония
Жанр
Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

