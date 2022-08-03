Путь домой (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

Комар Мик приходит в себя на космической станции, куда его вместе с другими насекомыми доставили для экспериментов. Вскоре он с товарищами по несчастью обнаруживает, что люди давно покинули станцию, оставив совсем немного ресурсов. Мик и его новые друзья отправляются в опасный путь назад на Землю – им предстоит увидеть другие планеты и преодолеть множество препятствий, если они снова хотят оказаться дома.

