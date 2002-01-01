WinkСер�иалыПровинциалы1-й сезон7-я серия
Провинциалы (сериал, 2002) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.92002, Провинциалы. Сезон 1. Серия 7
Драмы16+
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Сюжет
История о молодой паре, приехавшей из маленького городка покорять Москву. Она хочет стат�ь актрисой, он – боксером. Но круговорот столичных интриг и страстей разводит влюбленных.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb