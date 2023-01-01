7.32023, Survivalists
ТВ-шоу16+
Эта серия пока недоступна
Проверка на прочность (сериал, 2023) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Две семьи проверят себя на выносливость и силу родственных связей. Их ждут три дня по пересеченной местности и одна награда — до финишной черты доберутся только те, кто сможет выстроить командную работу, научится слушать друг друга и, конечно же, освоит необходимые для выживания навыки.
Сериал Проверка на прочность 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.9 IMDb