7.22021, Survivalists
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Проверка на прочность (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
- 18+53 мин
Проверка на прочность
Сезон 2 Серия 1
- 18+53 мин
Проверка на прочность
Сезон 2 Серия 2
- 18+53 мин
Проверка на прочность
Сезон 2 Серия 3
- 18+53 мин
Проверка на прочность
Сезон 2 Серия 4
- 18+53 мин
Проверка на прочность
Сезон 2 Серия 5
- 18+53 мин
Проверка на прочность
Сезон 2 Серия 6
- 18+53 мин
Проверка на прочность
Сезон 2 Серия 7
- 18+53 мин
Проверка на прочность
Сезон 2 Серия 8
- 18+53 мин
Проверка на прочность
Сезон 2 Серия 9
- 18+53 мин
Проверка на прочность
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Две семьи проверят себя на выносливость и силу родственных связей. Их ждут три дня по пересеченной местности и одна награда — до финишной черты доберутся только те, кто сможет выстроить командную работу, научится слушать друг друга и, конечно же, освоит необходимые для выживания навыки.
СтранаСША
ЖанрРеалити - шоу
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.9 IMDb