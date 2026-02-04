Проверим все. Сезон 2. Серия 9
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9-я серия
9.12025, Проверим все. Сезон 2. Серия 9
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Проверим все (сериал, 2025) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

«Проверим всё» — новое остро-социальное потребительское реалити покажет, как обстоят дела за кулисами сервиса. Бескомпромиссные ведущие, блогер Денис Волевой и журналист Екатерина Кашутчик, изучат отзывы в интернете и под видом клиентов проведут тщательную ревизию популярных заведений. Вместе они составят собственный навигатор по качеству и расскажут зрителям, в какие двери лучше не заходить.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
43 мин / 00:43

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