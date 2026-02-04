Проверим все (сериал, 2025) смотреть онлайн

Проверим все
Проверим все

Проверим все (сериал, 2025)

2025, Проверим все 2 сезона
ТВ-шоу16+
Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

«Проверим всё» — новое остро-социальное потребительское реалити покажет, как обстоят дела за кулисами сервиса. Бескомпромиссные ведущие, блогер Денис Волевой и журналист Екатерина Кашутчик, изучат отзывы в интернете и под видом клиентов проведут тщательную ревизию популярных заведений. Вместе они составят собственный навигатор по качеству и расскажут зрителям, в какие двери лучше не заходить.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг