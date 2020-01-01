Противостояние (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Противостояние (2020). Сезон 1. Серия 7
Противостояние (2020)
1-й сезон
7-я серия
7.82020, The Stand
Ужасы, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Масштабная экранизация одноименного постапокалиптического романа Стивена Кинга со звездным актерским составом. В главных ролях Александр Скарсгард, Джеймс Марсден и Вупи Голдберг. Землю охватила страшная пандемия. Новая болезнь распространяется стремительно и убивает почти все человечество, за исключением редких людей с иммунитетом. В свою очередь выжившие начинают видеть странные сны. В одних пожилая женщина по имени Абигейл Фримантл призывает присоединиться к ней в городе Боулдер в штате Колорадо, в других — зловещий мужчина Рэндалл Флегг собирает в Вегасе свою армию грешников. Чем закончится этот конфликт, узнаете из сериала 2020 года «Противостояние», посмотрев его на Wink онлайн и в хорошем качестве.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Приключения, Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Противостояние (2020)»