Эта серия пока недоступна
Противостояние (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Масштабная экранизация одноименного постапокалиптического романа Стивена Кинга со звездным актерским составом. В главных ролях Александр Скарсгард, Джеймс Марсден и Вупи Голдберг. Землю охватила страшная пандемия. Новая болезнь распространяется стремительно и убивает почти все человечество, за исключением редких людей с иммунитетом. В свою очередь выжившие начинают видеть странные сны. В одних пожилая женщина по имени Абигейл Фримантл призывает присоединиться к ней в городе Боулдер в штате Колорадо, в других — зловещий мужчина Рэндалл Флегг собирает в Вегасе свою армию грешников. Чем закончится этот конфликт, узнаете из сериала 2020 года «Противостояние», посмотрев его на Wink онлайн и в хорошем качестве.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Приключения, Драма, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время54 мин / 00:54
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джош
Бун
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- Актёр
Джеймс
Марсден
- ОЯАктриса
Одесса
Янг
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актриса
Вупи
Голдберг
- ГКАктёр
Гордон
Кормье
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Актёр
Джован
Адепо
- ОТАктёр
Оуэн
Тиг
- ИБАктриса
Ирен
Бедард
- БУАктёр
Брэд
Уильям Хенке
- ДБСценарист
Джош
Бун
- Сценарист
Стивен
Кинг
- ДКСценарист
Джилл
Килл
- ДБПродюсер
Джош
Бун
- ДЛХудожник
Джастин
Людвиг
- ГРХудожник
Гай
Роланд
- РБМонтажёр
Роб
Бонз
- МКМонтажёр
Марк
Кларк
- ТЯОператор
Том
Яцко
- ММКомпозитор
Майк
Могис
- НВКомпозитор
Нат
Валкотт