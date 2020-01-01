Противостояние (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Масштабная экранизация одноименного постапокалиптического романа Стивена Кинга со звездным актерским составом. В главных ролях Александр Скарсгард, Джеймс Марсден и Вупи Голдберг. Землю охватила страшная пандемия. Новая болезнь распространяется стремительно и убивает почти все человечество, за исключением редких людей с иммунитетом. В свою очередь выжившие начинают видеть странные сны. В одних пожилая женщина по имени Абигейл Фримантл призывает присоединиться к ней в городе Боулдер в штате Колорадо, в других — зловещий мужчина Рэндалл Флегг собирает в Вегасе свою армию грешников. Чем закончится этот конфликт, узнаете из сериала 2020 года «Противостояние», посмотрев его на Wink онлайн и в хорошем качестве.



